Muğla\'da Alkol ve Kumar Bağımlılığı Tartışması

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şenol Şengür'ün geçtiğimiz haftalarda Ak Parti Muğla Milletvekili ile yaptığı açıklamada, Muğla'nın alkol bağımlılığında Türkiye birincisi, kumar bağımlılığında Türkiye 4'üncüsü ve kokain kullanımında Türkiye 6'ncısı olduğu yönündeki ifadeleri sonrası bu oranlar ile ilgili resmi istatistik bulunup bulunmadığı tartışma konusu olmuştu.

Söz konusu açıklamaların ardından Valilik 75'inci Yıl Salonunda Muğla Valiliği tarafından aylık düzenlenen 'Medya Buluşması' toplantısında Yeşilay Muğla Şube Başkanının açıklamaları Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'a soruldu. Vali Akbıyık, bu sıralamalara ilişkin resmi kayıtlarda yer alan bir veri bulunmadığını belirterek, açıklamaların dikkatle yapılması gerektiğini vurguladı.

Vali Akbıyık açıklamasında, "Bizde bu yönde bir istatistik yok. Muğla'da yaklaşık 2 bin 550 otel bulunuyor ve yılda 3,5 milyonun üzerinde turist ağırlıyoruz. Onları da bize mi yazdılar, bilmiyorum. Ağzımızdan çıkan her cümleye dikkat ediyoruz. Turizm kenti olan Muğla'nın imajına zarar gelmemesi için açıklamalar dikkatli yapılmalı. Bizde böyle bir bilgi yok" ifadelerini kullandı.

Vali Akbıyık, Muğla'nın huzur ve güvenliğinin yanı sıra turizmdeki marka değerinin korunmasının da büyük önem taşıdığını belirterek, kamuoyuna yansıyan verilerin resmi kaynaklara dayanmasının gerekliliğine dikkat çekti. - MUĞLA