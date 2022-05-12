Muğla'da baz istasyonundaki aküleri çaldığı öze sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir baz istasyonundan 8 akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisindeki telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonunda kullanılan akülerin çalındığı ihbar edildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incele Fethiye Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, şüpheli S.D'ye ulaştı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada zanlı Yeni Mahalle'deki evinde gözaltına alındı, çalınan aküler ise bir hurdacıda ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.