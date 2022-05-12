Muğla'da baz istasyonundaki aküleri çaldığı öze sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da baz istasyonundaki aküleri çaldığı öze sürülen zanlı tutuklandı

12.05.2022 18:03
Muğla'da baz istasyonundaki aküleri çaldığı öze sürülen zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir baz istasyonundan 8 akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir baz istasyonundan 8 akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkisindeki telekomünikasyon şirketine ait baz istasyonunda kullanılan akülerin çalındığı ihbar edildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incele Fethiye Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, şüpheli S.D'ye ulaştı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada zanlı Yeni Mahalle'deki evinde gözaltına alındı, çalınan aküler ise bir hurdacıda ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Son dakika: Park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı Son dakika: Park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da baz istasyonundaki aküleri çaldığı öze sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 18:07:50. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da baz istasyonundaki aküleri çaldığı öze sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement