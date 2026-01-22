Muğla'da Belçika ile İş Birliği Görüşmesi - Son Dakika
Muğla'da Belçika ile İş Birliği Görüşmesi

22.01.2026 13:55
Muğla Valisi, Belçika Büyükelçisi ile turizm ve tarımda iş birliğini güçlendirmeyi amaçladı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Görüşmede turizm ve tarım alanında iş birliği mesajları ön plana çıktı.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Hendrik Van de Velde, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Muğla'da, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti. Büyükelçi Van de Velde'ye, Belçika Bodrum Fahri Konsolosu Onursal Dylan Özatacan da eşlik etti. Valilik binasına gelişinde Vali Akbıyık tarafından karşılanan Büyükelçi Van de Velde, ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından makama geçilerek iki ülke arasındaki bölgesel iş birliği imkanları görüşüldü.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Büyükelçi Hendrik Van de Velde, Muğla'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belçika ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilere vurgu yapan Büyükelçi, "Başta turizm ve tarım olmak üzere her konuda mevcut ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi ve yeni iş birliği kapıları açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, konuklarına Muğla'nın sahip olduğu eşsiz doğal güzellikler, zengin tarih ve kültürel miras hakkında detaylı bilgiler verdi. Muğla'nın dünya turizmindeki önemine dikkat çeken Vali Akbıyık, "Muğla'nın kapıları Belçikalı dostlarımıza her zaman açık. Önümüzdeki süreçte daha çok Belçikalı turisti şehrimizde misafir etmekten mutluluk duyacağız" dedi.

Görüşme, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

