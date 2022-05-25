Muğla'da devrilen domates yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da devrilen domates yüklü tırın sürücüsü yaralandı

25.05.2022 20:57
Muğla'da devrilen domates yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen domates yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen domates yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Kamil T. idaresindeki 34 DCE 908 plakalı domates yüklü tır, Antalya - Kaş kara yolu Uğurlu mevkisinde devrildi.

Kazada, tırın dorsesinde taşıdığı domatesler yola savruldu.

Araçta sıkışan ve yaralan sürücü Kamil T. Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı, sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muğla'da devrilen domates yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Muğla'da devrilen domates yüklü tırın sürücüsü yaralandı

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Kaynak: AA

Seydikemer, Antalya, Domates, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da devrilen domates yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da devrilen domates yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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