Muğla'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 26 kişi hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edilen 26 kişiden 23'ünün tedavileri tamamlandı.

İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulunda (MYO) eğitim gören 15 öğrenci, mide bulantısı, baş ağrısı ve ishal şikayetiyle Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İnşaat firmasında çalışan 11 işçi de aynı şikayetlerle hastaneye başvurdu. Bir yemek firmasının, MYO ve inşaat firmasına yemek çıkardığı, öğrenci ve işçilerin yediği yemekten zehirlenmiş olabileceği bildirildi.

Öğrenciler ve işçiler, polis merkezine giderek yemek firması hakkında şikayette bulundu.



İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer, hastaneye çeşitli şikayetlerle başvuran kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.



Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da 15 öğrenci ve 11 inşaat işçisinin, Marmaris Devlet Hastanesine gıda zehirlenmesi ön tanısıyla başvurduğunu, hastaneye sevk edilen 23 kişinin taburcu edildiğini, 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Aksoy, adli ve idari işlemlerin sürdüğünü ifade etti.



İnşaat işçisi Sinan Kalan ise akşam her zamanki firmadan tabildot yemek yediklerini ve arkadaşlarıyla yemekten sonra fenalaştıklarını anlattı.

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, analiz için yemek firmasından numune aldı.

Muğla Tarım ve Orman Müdür Barış Saylak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmeye yönelik inceleme yaptıklarını ve işletmeden su örneğinin alınması için Halk Sağlığı Müdürlüğüne bildirimde bulunduklarını söyledi.

İşletmeden günlük 600 kişinin yemek yediğini ve en son 2 Ekim'de numune alındığını belirten Saylak, "Aynı işletmeye 19 Eylül'de yapılan denetimde, genel ve özel hijyen kurallarına aykırılık nedeniyle 4 bin 544 lira idari yaptırım kararı uygulanmış. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması hususunda bundan sonra da ilimizde gerekli tüm tedbirler alınıp, denetimler aralıksız devam edecektir." diye konuştu.