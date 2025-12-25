Muğla'da Hz. Mevlana Anma Töreni - Son Dakika
Muğla'da Hz. Mevlana Anma Töreni

25.12.2025 00:05
Hz. Mevlana'nın vefatının 752. yıldönümünde Muğla'da Şeb-i Arus programı düzenlendi.

Muğla'da Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 752. yıldönümü dolayısıyla 'Şeb-i Arus' programı düzenlendi.

Muğla'da faaliyet gösteren Konya Karamanlılar Derneği'nin organizasyonuyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma töreninde protokol üyeleri ve sayıda vatandaş bir araya geldi. Gecede, Mevlana'nın öğretileri ve insanlığa mirası üzerine önemli vurgular yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Konya Karamanlılar Derneği Başkanı Erol Kütahyalı, Mevlana'nın sadece söz söyleyen değil, söylediklerini bizzat hayatına tatbik eden bir şahsiyet olduğunu vurguladı. Kütahyalı konuşmasında, "İnsan, bildiği için değil, bildiğini yaşadığı zaman insandır. Hz. Mevlana'nın asırlardır gönüllerde diri kalmasının asıl sebebi budur. O, sadece süslü sözler söyleyen biri değil, öğütlerini bizzat yaşayan bir kişi olduğu için hala aramızdadır. Geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki asırlarda da hoşgörü timsali Hz. Mevlana'yı anmaya ve onun felsefesini içimizde yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Törene katılan Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan ise Mevlana'nın evrensel değerlerine dikkat çekti. Soykan, Mevlana'nın 1207 yılında Belh şehrinde doğup 17 Aralık 1273'te Konya'da vuslata erdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Mevlana'nın insan anlayışının temelinde; nefsini arındırarak ilahi aşka ulaşmak vardır. Bu yolun temel taşları aşk, sabır, tevazu ve hoşgörüdür. Bu özellikler o dönemde olduğu gibi bugün de toplum olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz değerlerdir. Bu felsefeyi ve Hz. Mevlana'nın ruhunu yaşatan bu güzel geceyi organize eden Konya Karamanlılar Derneği Başkanı'na ve üyelerine teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından programın finalinde gerçekleştirilen ve manevi atmosferin doruğa çıktığı semazen gösterisi, katılımcılar tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle izlendi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Mevlana, Kültür, Muğla, Sanat, Yerel

