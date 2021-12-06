Muğla'da İngiliz vatandaşlarının kaldığı villadan hırsızlık yapan Fas uyruklu 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçici ikamet eden İngiliz vatandaşlarının yaşadığı villadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Fas uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde geçici ikamet eden İngiltere vatandaşı Max Robinson ve Josh Cox'un kaldığı villaya yüzleri maskeli giren 3 kişi çıkan arbedede binadakileri bıçakla hafif yaraladı. Ardından evde bulunan 2 dizüstü bilgisayar, 700 paund, 2 cep telefonu, 2 pasaport çalan şüpheliler kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Jandarma ekipleri villanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızlık olayını binanın yan tarafından bulunan başka bir villada ikamet eden Fas uyruklu M.A.S, A.A.K. ve S.A'nın gerçekleştirdiğini ve kiraladıkları araçla yurt dışına kaçmak için Antalya Havalimanına gittiğini tespit etti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürüten ekipler şüphelileri yurt dışına çıkış yapamadan çaldıkları malzemelerle yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.