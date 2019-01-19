Son Dakika Haberleri: Muğla'da Kardan Kapanan Yollar Ulaşıma Açılıyor

Muğla'da Kardan Kapanan Yollar Ulaşıma Açılıyor

1 saat önce

Muğla'da kardan dolayı kapanan yollar ulaşıma açılıyor.

Muğla'da Kardan Kapanan Yollar Ulaşıma Açılıyor, System.String[]
Muğla'da kardan dolayı kapanan yollar ulaşıma açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerinde ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcadı. Bölge trafik ekipleri de ana güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kentte kar yağışına belediye ekiplerinin anında müdahaleye başladığını söyledi. Ekiplerin 24 saat çalıştığını belirten Gürün, "Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ekiplerimiz anında müdahale ederek ulaşıma açıyor. Ekiplerimiz karla mücadelede 550 ton tuz ve 6 ton solüsyon kullandı." dedi.

Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin Burdur İl Özel İdaresi ile yürüttükleri ortak çalışmayla Seydikemer ilçesi, Söğütlüdere Mahallesi'nden Burdur sınırına kadar olan 15 kilometrelik yol hattında greyder, kepçe, kamyon, 3 İşçi ve 2 operatörle kardan kapanan yolların açılması için çalıştığını ifade etti. Burada yapılan çalışmada 45 ton tuz karışımı kullanıldığını anlatan Gürün, "Ayrıca Kavaklıdere merkez, Ortaköy, Nebiler, Kadıköy, Salkım, Çayboyu, Menteşe İlçesi'nde de Yılanlı, Kozağaç, Dağpınar, Kuyucak, Karacaören yollarında da karla mücadele çalışması yapıldı." diye konuştu.

Gürün, Muğla'nın farklı ilçelerinde halkın güneşin keyfin çıkardığını, yüksek kesimlerdeki ilçelerde ise kar keyfi yaşandığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:42 Kaynak: AA

Gürün, Seydikemer, Kavaklıdere, Muğla, Güncel
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