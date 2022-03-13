Muğla'da "Kitap okuma farkındalık etkinliği" düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da "Kitap okuma farkındalık etkinliği" düzenlendi

13.03.2022 06:12

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Kadın okursa dünya değişir" sloganıyla kitap okuma farkındalık etkinliği yapıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Kadın okursa dünya değişir" sloganıyla kitap okuma farkındalık etkinliği yapıldı.

Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği ve Hoca Mustafa Efendi İl Halk Kütüphanesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, her yaştan vatandaş bisiklet kullanımına, kitap okumanın ve kütüphanelerin önemine dikkati çekti.

Bisikletli kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'nda buluşup, "Okumaya pedallıyoruz" sloganıyla İl Halk Kütüphanesi'ne kadar bisiklet kullandı.

Kütüphane önünde, başlarına rengarenk çiçeklerden yapılmış taçlar takan ve ellerinde "Okumak özgürlüğe uçmaktır", "Kitap ruhun gıdasıdır", "Okumadan geçen her gün yitirilmiş bir gündür" ve "Her kitap bir okyanustur" yazılı dövizler tutan kadınlar, 10 dakikalık okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte, Muğla Dans ve Sanat Akademisi üyeleri tarafından sergilenen latin dansları gösterisi ilgiyle izlendi.

Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği Başkanı Yasemin Duygulu, gazetecilere, Muğla'da bisikletli bir farkındalık yaratmak için 5 yıldır pedalladıklarını söyledi.

Bu yıl 8 Mart'ta kitap öznesiyle, öldürülen kadınları andıklarını, bir yandan da kadın olmayı kutladıklarını belirten Duygulu, kütüphane ile iş birliği içinde ortak çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Kütüphane kullanımının artırılması gerektiğine dikkati çeken Duygulu, "Bu bilinci uyandırmak için bu turu yapıyoruz. Kitap fiyatlarının pahalılığından şikayet etmeyelim. Hemen yanı başımızda olan kütüphaneye gelip bir kitap edinip okuyalım. Bitiremezsek süresini uzatalım. O kadar kolaylık var ki burada. ve o kadar zengin bir kütüphanemiz var ki bütün kadınlarımızı okumaya, bunun yanı sıra bisiklet kullanmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Hoca Mustafa Efendi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Pınar Dengiz de kitap okuma ve kütüphane kullanma alışkanlığında farkındalık yaratmak amacıyla bir araya geldiklerini anlattı.

Dengiz, düzenledikleri etkinlikte, insanları bisiklet kullanmaya, kitap okumaya ve dansla, müzikle iç içe olmaya davet ettiklerini söyledi.

Kadınlar, daha sonra renkli balonlar bağladıkları bisikletleriyle yol boyunca düdük çalarak şehir turu attı.

Muğla'da Kitap okuma farkındalık etkinliği düzenlendi
Muğla'da Kitap okuma farkındalık etkinliği düzenlendi
Muğla'da Kitap okuma farkındalık etkinliği düzenlendi

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Bisiklet, Muğla, Kitap, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 'Kitap okuma farkındalık etkinliği' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da "Kitap okuma farkındalık etkinliği" düzenlendi - Son Dakika
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