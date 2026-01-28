Muğla'da Maden İhalesi Tartışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muğla'da Maden İhalesi Tartışmaları

28.01.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Özcan, Muğla'daki maden ihalesinin çevresel etkilerini TBMM'ye taşıdı.

(TBMM) - Muğla'da toplam 4 bin 455 hektarlık maden sahasının 20 Şubat 2026'da ihale edilmesine ilişkin süreç TBMM gündemine taşındı. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, maden ihalelerinin ormanlar, tarım alanları, yerleşim yerleri ve Muğla'nın turizm kimliği üzerindeki etkilerine ilişkin sorulara yer verdi.

CHP Muğla Milletvekili Özcan, Menteşe ilçesinde 256 hektar, Fethiye ilçesinde toplam 1.293 hektar, Seydikemer ilçesinde toplam 2 bin 894 hektar, Yatağan ilçesinde ise 10,97 hektarlık alanın maden ihalesi kapsamına alındığını belirtti.

Özcan, ihale kapsamındaki sahaların Menteşe, Fethiye, Seydikemer ve Yatağan ilçelerine yayıldığını, alanların büyük bölümünün devlet ormanı niteliğinde olduğunu, bazı sahaların ise yerleşim yerleri ve tarım arazilerine kadar uzandığını vurguladı. Özellikle Fethiye ve Seydikemer hattında binlerce hektarlık alanın maden faaliyetlerine açılmasının, Muğla'nın ekolojik bütünlüğü açısından ciddi riskler barındırdığı ifade edildi.

Fethiye'de bazı sahalarda ağaçlandırma alanlarının maden sahası sınırlarına dahil edildiğinin ihale açıklamalarında açıkça yer aldığına dikkati çeken Özcan, Seydikemer'deki büyük bir sahanın ise TEİAŞ enerji iletim hatlarına izne tabi mesafede bulunduğunu kaydetti.

"Bu mesele yalnızca tek tek arazi parçalarıyla ilgili değildir"

CHP'li Özcan, soru önergesinde orman izni alınmadan ihaleye çıkılıp çıkılmadığını, Maden Kanunu'nun 7'nci maddesi kapsamında ilgili kamu kurumlarından görüş alınıp alınmadığını, yerel yönetimlerin ve muhtarlıkların sürece dahil edilip edilmediğini, parça parça genişleyen maden sahalarının kümülatif çevresel etkilerinin değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu.

Önergede ayrıca Muğla'nın Türkiye'nin öncelikli turizm merkezlerinden biri olduğu hatırlatılarak, maden ihalelerinin kentin turizm kimliği ve uzun vadeli ekonomik yapısı üzerindeki etkilerine ilişkin kümülatif etki değerlendirmesi ya da stratejik çevresel değerlendirme yapılıp yapılmadığı da gündeme getirildi.

Özcan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu mesele yalnızca tek tek arazi parçalarıyla ilgili değildir. Muğla'nın doğasıyla, turizmiyle, tarımıyla şekillenmiş bütüncül yapısı söz konusudur. Bir kentin geleceği, parça parça maden sahalarıyla geri dönülmez biçimde değiştirilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Maden, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Maden İhalesi Tartışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:27:22. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Maden İhalesi Tartışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.