Muğla'da öğrencilere tablet dağıtımı yapıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca Muğla'ya gönderilen 2 bin tabletin dağıtımı, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından 13 ilçede çevrim içi bağlantıyla gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan tören, "Sınırsız Eğitim Projesi" tanıtım videosuyla başladı.

Programda konuşan Vali Tavlı, eğitimde fırsat eşitliğinin, bu projelerle hayata geçirildiğini söyledi.

Tavlı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Muğla Valiliğince hayata geçirilen proje ile Milli Eğitim camiasına, yerel yönetimlere, STK'lara, Ticaret ve Sanayi Odalarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

2021 yılında, sağlıklı bir şekilde okulların cıvıl cıvıl olduğu bir ortamda yüz yüze eğitime başlamayı ümit ettiklerini dile getiren Tavlı, "2021 yılının ülkemize, milletimize, Milli Eğitim camiasına, öğrencilerimize, velilerimize hayırlar getirmesini diliyor, herkese sağlıklı günler temenni ediyorum." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise Muğla'ya gönderilen tabletlerin 13 ilçe, 173 okulda, 2 bin öğrenciye dağıtılacağını söyledi.

Bugüne kadar Sınırsız Eğitim Projesi ile de birçok öğrenciye dokunduklarını ve Muğla'nın eğitimine ivme kazandırdıklarına işaret eden Töre, "Sizlerin öncülüğünde, değişik derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, hayırseverlerin katkılarıyla öğrencilerimize televizyon, tablet, bilgisayar, modem ulaştırmış bulunmaktayız. Çocuklarımızın eğitim imkanlarından eşit bir şekilde faydalanması adına yürütülen bu çalışmalar, 'Mutlu Çocuklar, Güçlü Türkiye' hedefine ulaşmamızı sağlayacaktır. " diye konuştu.

Tavlı, tabletleri öğrencileri temsilen, Menteşe ilçesindeki 4 okulun müdürüne verdi.