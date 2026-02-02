Muğla\'da \'Bayrak Sevgisi\' Temalı Dönem Başlangıcı

Muğla'da yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

Muğla ve ilçelerinde 823 okulda 161 bin 583 öğrenci 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde dersbaşı yaptı.

Menteşe ilçesindeki Emirbeyazıt lkokulu'ndaki öğrenciler, tatilin ardından ilk derslerine "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

Okulda gerçekleştirilen törene öğretmenler ve öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla geldi. Okula Türk bayrakları asıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla öğrenciler sınıflardaki yerini aldı.

Törene katılan Vali İdris Akbıyık, ikinci dönemde öğrencilere başarı diledi.

Milli Eğitim Bakanlığının eğitim öğretim yılının ikinci dönemini "bayrak" temasıyla başlattığını belirten Akbıyık, bayrağın özgürlüğün, hürriyetin, vatanın, şehit ve gazilerin onuru olduğunu belirterek, "Bayrak bizim için bu kadar kıymetli ve değerlidir." dedi.

Törene, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş de eşlik etti.