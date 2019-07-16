Son Dakika Haberleri: Muğla'da orman yangını
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Muğla'da orman yangını

5 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

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Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karacahisar Mahallesi Gökçepınar mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 6 helikopter, 12 arazöz, 3 su tankeri ve 50 orman işçisiyle müdahale edildi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesi sonucu söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık iki hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Karacahisar, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:59 Kaynak: AA
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