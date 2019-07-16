Muğla'da orman yangını
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Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:59 Kaynak: AA
'nın Milas
ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Karacahisar
Mahallesi Gökçepınar mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 6 helikopter, 12 arazöz, 3 su tankeri ve 50 orman işçisiyle müdahale edildi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesi sonucu söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık iki hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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