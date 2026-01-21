Muğla'da Otogarlarda Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muğla'da Otogarlarda Güvenlik Önlemleri

Muğla\'da Otogarlarda Güvenlik Önlemleri
21.01.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla otogarlarında 2025'te 2.520 kesici alet ve 30 ruhsatsız silah emniyete teslim edildi.

Muğla'da, 2025 yılında il genelindeki otogarlarda 2 bin 520 kesici alet ve 30'dan fazla ateşli silaha el konularak emniyet birimlerine teslim edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ekiplerin, 7 gün 24 saat yoğun olarak kullanılan otogarlarda vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şehirlerarası otogar girişlerinde yolcu ve valizlerde X-ray ve benzeri araçlarla arama yapan ekiplerin, kesici ve delici aletler ile ruhsatsız ateşli silahlara el koyduğu ifade edildi. Büyükşehir zabıtası ve özel güvenlik birimlerinin, 2025'ten bu yana 2 bin 520 kesici alete ve 30'dan fazla ruhsatsız silaha el koyarak emniyet birimlerine teslim ettiği kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, otogarların, her gün binlerce vatandaşın kullandığı, kentin en önemli kamusal alanlarından biri olduğunu belirtti.

Önceliklerinin, Muğla'da yaşayan ve kenti ziyaret eden herkesin kendini güvende hissetmesi olduğunu aktaran Aras, bu anlayışla zabıta ve özel güvenlik ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu kaydetti.

Aras, yapılan denetimlerin sadece bir kontrol değil aynı zamanda toplumsal huzuru ve can güvenliğini korumaya yönelik önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, vatandaşların güvenliği için emniyet birimleriyle tam bir iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Ahmet Şan da tespit edilen silahların, Emniyet Genel Müdürlüğünün KAAN uygulaması üzerinden emniyet birimlerine bildirilerek teslim edildiğini dile getirerek, kesici aletlerin ise emniyet birimleriyle koordineli şekilde imha edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Güncel, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Otogarlarda Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı
Club Brugge, Kairat Almaty’yi farklı geçti Club Brugge, Kairat Almaty'yi farklı geçti

18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti.
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti.
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:00
Trump’tan Netanyahu’ya Davos’ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık
17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’tan Davos’ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 18:44:49. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Otogarlarda Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.