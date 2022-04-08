Muğla'da Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi

08.04.2022 14:16
Muğla'da Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi

Muğla'nın ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları dolayısıyla tören düzenlendi.

Muğla'nın ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları dolayısıyla tören düzenlendi.

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki törene, İlçe Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tolga Yamalı, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, gaziler, daire amirleri, muhtarlar, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtına Bodrum Emniyet Müdürlüğü çelengi konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan günün anlam ve önemini belirten konuşmaları yaptı.

Tören, polis araçlarının kortej geçişi ve şehir turunun ardından sona erdi. Törene katılanlar toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kutlamalar, ilçede farklı etkinliklerle gün boyu devam etti.

Menteşe

Menteşe ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen törende, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şehir Yeni Mezarlığında gerçekleştirilen programda ise şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.

Daha sonra Kurşunlu Camisi'nde şehit polisler için mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Emniyet Müdürleri ve Polis Memurları Vali Orhan Tavlı'yı da ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla'da ve yurdun dört bir yanında büyük bir özveri, merhamet ve cesaretle çalışan, köklü geçmişi ve geleneğiyle Cumhuriyet'in en önemli kurumlarından olan emniyet teşkilatının kuruluşunun 177. yılını kutladı.

Datça

Datça ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Daha sonra Polis ekipleri kortej oluşturarak, Datça sokaklarında siren çalarak Polis haftasını kutladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi - Son Dakika


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