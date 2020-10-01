Muğla'da samanlıkta çıkan yangın bitişikteki eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde samanlıkta çıkan yangın bitişikteki eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akkaya Mahallesinde Mustafa Öztürk'e ait saman balyalarının bulunduğu ahırda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu bitişikteki eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ahırda bulunan saman balyaları kül oldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 22:17 - Kaynak: AA
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