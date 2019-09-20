Muğla'da, simülatör ile emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, devrilme simülatör aracı ile öğrencilere ve vatandaşlara emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün, emniyet kemeri takma bilincinin artırılması için Menteşe ilçesi Turgut Reis Anadolu Lisesi bahçesinde ve Sınırsızlık Meydanında simülatör araçla öğrencilere ve vatandaşlara uygulamalı anlatım yapıldı.

Kamyonet üzerine sabitlenmiş düzenekle 360 derece dönebilen simülatöre binen öğrenciler, çok düşük hızda da olsa kaza anında yaşananları görme fırsatı buldu.

Saatte 15 kilometre hızla devrilen simülatör araçta bulunan öğrenciler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlara, kaza anında olabilecekler anlatılarak emniyet kemerinin önemi vurgulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Burcu Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde uygulamalar yapıldığını ifade etti.

Bodrum ve Milas'tan sonra Menteşe ilçesinin üçüncü durak olduğunu söyleyen Avcı, "Kaza anında emniyet kemerinin hangi tür sonuçları önleyebileceğini uygulamalı olarak gösteriyoruz. Emniyet kemeri kullanımının kazalarda ölüm oranını yüzde seksen azalttığını görüyoruz. Emniyet kemerini takmaz isek takla atma sonucu meydana gelen kazaların yüzde sekseni ve üzeri ölümle sonuçlanıyor." dedi.

Okul Müdürü Ayhan Bacak, öğrencilerle birlikte emniyet kemerinin önemiyle ilgili uygulamaya katıldıklarını belirtti.

Öğrenci Abbas Yıldız ise simülatör araçta çok heyecanlandığını ve emniyet kemeri takılmadığında neler yaşanabileceğini görme fırsatı bulduklarını ifade etti.