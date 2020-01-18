Muğla'da terfi eden hakemlere kokartları takıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde terfi eden hakemlere kokartları takıldı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Muğla Şubesi tarafından, bir otelde düzenlenen törende, ilden bölgesel hakemliğe ve adadan il hakemliğine terfi eden 15 hakeme kokartları verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, burada yaptığı konuşmada, üç yıldır kadın hakemlerle ilgili mesajlar verdiğini söyledi.

Iğdır'da 48 kadın hakemle karşılaştığını belirten Arıcı, "Eğer Iğdır'da 48 bayan hekemimiz varsa Muğla'da, Antalya'da ve batı vilayetlerimizde bunun fazlasını beklemek durumundayız. Merkez Hakem Komitesi'ne sesleniyorum. Eğer kadın hakemlerimiz başarılıysa lütfen onlar da liglerde yerlerini alsınlar." dedi.

Anadolu'daki hakemlerin hak ve hukukunu korumak zorunda olduklarını anlatan Arıcı, TFF'de gözlemci ve hakem baba ile oğlu varsa birinin görevini bırakması gerektiğini bildirdi.