Muğla'da Üreticilere Fidan Desteği

22.01.2026 14:44
Ula Belediyesi, 47 üreticiye zeytin ve ceviz fidanı dağıtarak tarımsal üretimi destekliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Ula Belediyesi, üreticilere zeytin ve ceviz fidanı desteği sağladı.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Ula Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle 47 üreticiye zeytin ve ceviz fidanları teslim edildi.

Dağıtılan fidanlarla, bölgede zeytin ve ceviz üretiminin yaygınlaştırılması ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin artırılması hedefleniyor.

Teslim töreninde konuşan Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, tarımın ilçe ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, üreticilerin emeğinin kendiler için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde olduklarını vurgulayan Caner, "Çiftçimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Zeytin ve ceviz gibi uzun ömürlü ve ekonomik değeri yüksek ürünlerle hem üreticimizin gelirini artırmayı hem de Ula'nın tarımsal potansiyelini daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Caner, gelecek süreçte de tohum, fidan ve çeşitli tarımsal desteklerin artarak süreceğini ifade ederek, tarımsal üretimi teşvik eden projelerle kırsal mahallelerde üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanacağını kaydetti.

Yetkililer, fidan dağıtımının üreticilerden gelen talepler doğrultusunda planlandığını ve benzer destek programlarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

