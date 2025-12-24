Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
24.12.2025 14:42
Muğla'da 20-23 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonda 6 şahıs tutuklandı, 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yıl tedbirleri kapsamında 20-23 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 6 şahıs tutuklandı.

Muğla'nın Milas, Dalaman, Yatağan, Ula ve Menteşe ilçelerinde il dışından uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şahısların; araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 kilo 100 gram metamfetamin maddesi, 1 kilo 119 gram skunk maddesi, 3 gram esrar, 2 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 11 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 47 bin 075 TL para ele geçirildi.

7 şüpheli şahsa işlem yapılırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

