Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ve Ortaca ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde ikamet eden H.Ş. ve M.Ş'nin ev ve arazilerinde yasa dışı ekim yaparak uyuşturucu madde imal edip pazarladığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Köyceğiz İlce Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, ev ve arazide yapılan aramada 173 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

Bir başka operasyonda ise Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesinde V.H'nin evinde bir miktar uyuşturucu bulundu.

V.H. gözaltına alındı.