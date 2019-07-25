Son Dakika Haberleri: Muğla'da yaşayan çocuklar sinemayla tanıştı
Son Dakika Güncel Haber

Muğla'da yaşayan çocuklar sinemayla tanıştı

1 saat önce

Menteşe ilçesinden belediyenin sosyal imkanlardan faydalanamayan çocuklar için yürüttüğü "Mutlu Çocuklar Umutlu Yarınlar Projesi" kapsamında 700 çocuk ilk defa sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadı.

Menteşe ilçesinden belediyenin sosyal imkanlardan faydalanamayan çocuklar için yürüttüğü "Mutlu Çocuklar Umutlu Yarınlar Projesi" kapsamında 700 çocuk ilk defa sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadı.
İlçeye bağlı Yeşilyurt, Kafaca, Yerkesik, Salihpaşalar, Dağdibi, Paşapınarı, Çamoluk, Bayır, Sungur, Avcılar, Göktepe, Dokuzçam, Şenyayla, Esençay, Yeniköy, Algı, Denizova ve Derinkuyu mahallelerinden 8-13 yaş arası 700 çocuk, kent merkezindeki sinemada, yakınları ve belediye görevlileriyle film izledi, çeşitli etkinliklere katıldı.
Çocuklar ilçe merkezindeki bilim parkını gezip, lunaparkta gönüllerince eğlendi.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kırsalda yaşayan çocuklar için "Mutlu Çocuklar Umutlu Yarınlar" adlı proje yürüttüklerini, bu kapsamda daha önce de çocukları sinemayla tanıştırdıklarını ifade etti.
Çocukların keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak istediklerini belirten Gümüş, şöyle konuştu:
"Çocuklar bizim geleceğimiz yarınlarımız. Onların mutluluğu, bizim mutluluğumuz. Bu nedenle bu projemizi hayata geçirdik. Proje kapsamında kırsalda yaşayan çocuklarımızla belediyemizde bir araya geliyor, birlikte yemek yiyor, sinemaya gidiyoruz. Bilim Parkımızı gezdiriyor, lunaparkta gönüllerince eğlenmelerini sağlıyoruz. Hayatlarında ilk kez sinemaya, lunaparka giden çocuklarımız var. Bu etkinlik sayesinde o kadar mutlu oluyorlar ki gözlerindeki o mutluluk, yüzlerindeki o gülümseme bizler için en büyük ödül oluyor."
Muğla'da yaşayan çocuklar sinemayla tanıştı
Yeşilyurt, Yerkesik, Çamoluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pitbull cinsi köpeğe hamile kediyi parçalatan üç çocuk yakalandı Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocuklardan dehşete düşüren sözler: Ben seni vursam bile üzülmem 16 yaşındaki damat düğünde can vermişti! Korkunç görüntüler ortaya çıktı Pendik'te apartmanın bahçesi çöktü, 6 kişi çukura düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 15:28:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da yaşayan çocuklar sinemayla tanıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]