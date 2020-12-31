Muğla'da yeni yıl mesajları - Son Dakika

Muğla'da yeni yıl mesajları

31.12.2020 15:33
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Muğla'da milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yeni yıl mesajı yayımladı.

Muğla'da milletvekilleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yeni yıl mesajı yayımladı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, mesajında, vatandaşların yeni yılını kutlayarak, 2021 yılında milletin refahını, huzurunu ve mutluluğunu daha da artırmak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

İçeriden ve dışarıdan gelen saldırı ve müdahalelere, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen milli birliği koruduklarını ifade eden Gökcan, yaşanan süreçte 81 ilde vatandaşları önemli hizmetlere ve yatırımlara kavuşturduklarını kaydetti.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ise 2020 yılının Muğla için salgın sürecine rağmen kazanımlarla geçtiğini, 2021 yılında daha büyük hedeflerle çalışacaklarını kaydetti.

Demir, Türkiye'nin son 18 yıldaki yatırım hamlelerinden her Türk vatandaşının gurur duyması gerektiğine işaret ederek, mesajını şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz son 18 yılda başlattığı kalkınma hamleleri sonucu bölgenin ve dünyanın önemli istikrar abidelerinden biri olmuş, büyüme hızı, enerji yatırımları gibi pek çok alanda gıptayla bakılan gelişmelere imza atmıştır. Tüm bunlardan her vatandaşımızın büyük gurur duyması gerekir. Yaşanan sürece rağmen Muğla'mızda başta sanayi ve üretim olmak üzere sağlık, eğitim, ulaşım, tarım, sosyal hizmetler gibi daha birçok alanda önemli mesafeler kat etmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de 2020 yılını geride bırakarak yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2021 yılına girdiklerini kaydetti.

2020 yılı içerisinde insanlık olarak büyük zorluklarla mücadele edildiğini anlatan Mete, tüm insanlığın yeniden sağlıklı günlere kavuşmasının en büyük dileği olduğunu bildirdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise 2020'nın akıllarda deprem, salgın, çığ, terör olayları, yangınlar, gözyaşı ve bir an önce geride bırakmak istenen bir yıl olarak kaldığını ifade etti.

2020'nin karamsarlıklar üzerine kurulu bir yıl olsa da umutlarını kaybetmediklerini kahraman sağlıkçılar ve Türk bilim insanlarının dünyaya umut olduğunu belirten Gürün, 2021 yılının tüm dünyaya barış, sağlık, mutluluk getirmesi dileğinde bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, geride kalan yılda, ülkenin geleceği olan öğrencilerine daha iyiyi sunma arayışı içerisinde, eğitimde dijitalleşmenin öncülerinden olduklarını, topluma hizmet, sanayi iş birlikleri ve eğitim alanlarında çizgilerini yukarılara taşımaya devam ettiklerini bildirdi.

Çiçek, başta sağlık çalışanları olmak üzere, devlet büyükleri, özveriyle çalışan akademik, idari ve teknik kadrolardaki çalışma arkadaşları ve ailelerine bir an önce kavuşmayı ümit ettikleri öğrencileri ve ailelerine, şehit ve gazi ailelerine ve tüm halka sağlık, huzur ve barış dolu bir yeni yıl dileğinde bulundu.

Memur Sen Şube Başkanı Adem Köseoğlu de tüm dünyanın salgın nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

Her şeye rağmen hizmetin aksamaması ve ülkenin bekası için üstlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini belirten Köseoğlu, kamu çalışanlarının sağlığını da korumak adına gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması konusunda takipleri yaptıklarını ülke olarak bu zorlu süreçte dayanışma ve yardımlaşmanın en iyi örneğini gösterdiklerini ifade etti.

Yeni Yıl, AK Parti, toplum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da yeni yıl mesajları - Son Dakika


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