Son Dakika Haberleri: Muğla'da yıldırım yangınları
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Muğla'da yıldırım yangınları

35 dakika önce

Muğla genelinde hafif sağanak yağmur ile birlikte orman yangınları da başladı.

Muğla'da yıldırım yangınları, System.String[]

Muğla genelinde hafif sağanak yağmur ile birlikte orman yangınları da başladı. Yıldırım düşmesi sonucu Muğla'nın 7 ilçesinde orman yangını başladı.


Öğleden sonra başlayan sağanak yağış sonrası sık sık yıldırım oluşması sonrası ormanlık alanlardaki kuru otlar tutuştu. Muğla'da Menteşe, Yatağan, Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde yıldırım düşmesi sonrası orman yangını çıktı.


Çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan ekipler müdahale ederken, yangınların birçoğu büyümeden kontrol altına alındı. - MUĞLA

Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:43 Kaynak: İHA
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