Muğla'daki doğa yürüyüşü güzergahları turizme kazandırılacak - Son Dakika

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla ve ilçelerinde bulunan doğa yürüyüşü güzergahları tespit edilerek turizme kazandırılacak.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Dalaman Kapıdağ Yarımadası yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu.

Tavlı, burada yaptığı açıklamada, Muğla'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında alternatif turizm olarak bilinen doğa yürüyüş parkurları açısından da dünyada önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Muğla'da bulunan parkurların 12 ay yürüyüş yapma imkanı sunduğunu belirten Tavlı, "Ege ile Akdeniz arasındaki bölgede yer alan Dalaman ve çevresi ılıman iklimi, doğası, tarihi, yat turizmi, termal turizm, eko turizm, golf turizmi ve diğer alternatif turizm potansiyeliyle önemli bir destinasyon olup, Uluslararası Dalaman Havalimanı'nın da bulunması bu yöreye ulaşımı son derece kolaylaştırmaktadır." dedi.

Vali Tavlı ve beraberindekiler, daha sonra, Dalaman'da Ağa Limanı mevkisinden başlayan yürüyüşte 6 kilometre yürüyerek Lydae Antik Kenti'ne ulaştı.

Burada Antik dönem mezar yapıları, Osmanlı döneminden kalan 2 sarnıç, antik dönemden günümüze ulaşan kuyu sarnıcı ve okul kalıntısı hakkında yetkililerden bilgiler alan Tavlı, daha sonra Sarsala Koyu'na geçerek buradaki tarihi yapıları inceledi.

Vali Tavlı, Sarsala Koyu'ndaki tescilli kültür varlıklarından şapel, tarihi su sarnıcı ve Osmanlı döneminde kullanılan tarihi gümrük binasının restore edilerek kültür turizmine kazandırılması konusunda Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.