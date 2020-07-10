Muğla'daki silahlı saldırı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 Ağustos 2019'da Gümbet Mahallesi'nde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili aranan şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, harekete geçti.

Eş zamanlı operasyonla yakalanan Necati A. H.N.U. ve O.P. emniyete getirildi.

Şüphelilerden Necati A'nın olayın azmettiricisi olduğu öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 5 zanlı tutuklanmıştı.