Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına yeniden Akbulut seçildi - Son Dakika

Kongre sonunda Bozoğlu, Akbulut'u ve yönetimini tebrik etti.

Divan başkanlığını Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca 'nın yaptığı genel kurulda, mevcut başkan Süleyman Akbulut ve gazeteci Fatih Bozoğlu'nun listeleri yarıştı.

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