Muğla Marmaris'te çıkan orman yangını saatlerdir devam ediyor! Rüzgarın etkisiyle büyüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın şiddeti ile yangın bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangında havadan ve karadan müdahale başlattı.

8 SAATTİR DEVAM EDİYOR

Öğle saatlerinde saat 12:30 civarında başlayan ve 8 saattir devam eden yangının söndürülmesi için havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştiriliyor. Rüzgarın şiddetini artırması ile birlikte alevlerin Balan Dağı istikametine yöneldiği öğrenilirken yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: 14 UÇAK, 35 HELİKOPTERLE MÜDAHELE EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklamada, "14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" denildi.

DENİZDE KORİDOR OLUŞTURULDU

Öte yandan orman yangınında hava araçlarının su almasını kolaylaştırmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde koridor oluşturuldu. Öte yandan, bölgede rüzgarın şiddetini azaltması ekiplerin söndürme çalışmasına kolaylık sağladı. Söndürme çalışmalarının olumlu yönde ilerlediği bildirildi.

VALİ TAVLI: MÜCADELEMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ

Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Marmaris'te meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz sahada. Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele ediyor" dedi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bölgede arıcılık yapan M.Y. (85) gözaltına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama, "21.09.2022 saat 12.00 sıralarında Yalancıboğaz adaağzı mevkiinde meydana gelen yangınla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde M.Y. isimli şahsa ait arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında yanmış ateş közleri olduğu, arı kovanlarının ormana bitişik olduğu, yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun geçmediği belirlendi. Yapılan mülakatta yangının arı kovanlarına on metre mesafede bir anda çıktığını, rüzgarın etkisi ile bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını, kendisinin yakmadığını beyan etmiştir. Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ DÜŞTÜ

Orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düştü.

2 ÖLÜ, 5 YARALI

Bölgede tuz üretimi yapılan Acıgöl sınırlarında faaliyet gösteren özel bir şirkete ait tuz depolama sahasına düşen helikopter için bölgedeki tüm ekipler seferber edildi. İlk belirlemelere göre Rus yapımı yangın söndürme helikopterinde bulunan 7 personelden 2'si hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Ayrıca, helikopterde Türk pilot Ömer Kaan Çakır, Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem, kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2'nci pilot Egor Turkov, mühendis Aleksandr Iakovlev, teknisyenler Alexey Volkov ve Georgıı Onuchin'in mürettebat olarak bulunduğu bildirildi.