Muğla Milli Eğitim Müdürü Çay, Datça'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Muğla Milli Eğitim Müdürü Çay, Datça'da incelemelerde bulundu

12.05.2022 15:45
Muğla Milli Eğitim Müdürü Çay, Datça'da incelemelerde bulundu

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Datça'da incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Datça'da incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü aylık olağan eğitim öğretim değerlendirme toplantısı, Datça ilçesinde Çay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferman Akbulut ve 13 ilçe müdürü katıldı.

Toplantı sonrası Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne tahsis edilen ve onarım restorasyon çalışması başlatılacak Eski Hükümet Konağı'nın çevresi denizden incelendi.

Çay ve beraberindekiler, Aktur Kovanlık mevkisindeki Milli Parklar Müdürlüğüne ait ve Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine tahsis edilen alanı ziyaret etti.

Ziyarete, Datça Kaymakamı Mesut Çoban da katıldı.

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Kaynak: AA

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