Muğla Milli Eğitim Müdürü Çay, eğitimde son bir yıl hakkında bilgilendirme yaptı

Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yerel ve ulusal medya temsilcilerine eğitim öğretimde son bir yılın genel değerlendirmesini yaptı.

Menteşe Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Çay, il genelinde yürütülen projeler, eğitim yatırımları, okulların devam eden onarım ve iyileştirme çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını anlattı.

Çay, Muğla'da 5 yaş okul öncesi okullaşma oranının 2021 Eylül ayından itibaren yüzde 71,20'den yüzde 99,72'ye yükseldiğini vurguladı.

Temel eğitimde 10 bin okul projesi kapsamında 75 okulun bakım, onarım ve tadilatının tamamlandığını dile getiren Çay, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında, kütüphanesi olmayan 322 okulumuza kütüphane kuruldu. Okul kütüphanelerinde bulunan kitap sayısında yüzde 200'lük artış yaşanmış öğrenci başına düşen kitap sayısı 8,1'e yükselmiş ayrıca ilimize 43 Sıfır Atık Kütüphanesi kazandırılmıştır." dedi.

Emre Çay, OkurGezer Projesi ile 13 ilçede 50 yazarın 7 bin 500 öğrenciyle buluşturulduğunu dile getirdi.

Okullar Orman Olsun projesi kapsamında çevre bilinciyle donanmış, donanımı günlük hayatına uygulayabilen meraklı ve duyarlı, nitelikli, bireyler yetişmesi amacıyla çeşitli yarışmalar ve faaliyetler düzenlendiğini anlatan Çay, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 24 okulumuzun büyük onarım işlemleri tamamlanmış olup 7 okulumuzun 2022-2023 eğitim öğretim yılı Eylül ayında tamamlanması sağlanacaktır. Yaz tatili döneminde başladığımız 26 okulumuzun bakım onarım çalışmaları 2022-2023 eğitim öğretim yılı Eylül ayında tamamlanacak. Kavaklıdere, Menteşe, Ula ve Yatağan ilçelerimizde doğalgaz erişimi bulunan 70 okulumuzdan 41'inin doğalgaz dönüşüm işlemleri tamamlandı. 25'inin daha 2022-2023 eğitim öğretim yılı Eylül ayında tamamlanması planlanıyor. Öğrencilerimizin öncelikle çok daha güvenli ve modern binalarda eğitim öğretime başlamaları için tüm ekibimizle sahadayız. İlçelerimizi ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceliyor ve ilçe müdürlerimiz, şube müdürlerimiz ve tüm ekibimizle çalışmaları yakından takip ediyoruz. Okullarımızda çalışmalar tamamlandığında eğitimde marka şehir olan Muğla'mızda çok daha güvenli ve modern eğitim ortamlarını öğrencilerimize sağlamış olacağız."