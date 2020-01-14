Muğla'nın bisikletli bağımsız büyükşehir adayı kazada ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muğla'nın bisikletli bağımsız büyükşehir adayı kazada ağır yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın bisikletli bağımsız büyükşehir adayı kazada ağır yaralandı

6 saat önce

Muğla'da 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olan Müşteba Karamanoğlu geçirdiği kaza sonucu yoğun bakıma kaldırıldı.

Muğla'nın bisikletli bağımsız büyükşehir adayı kazada ağır yaralandı, System.String[]

Muğla'da 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olan Müşteba Karamanoğlu geçirdiği kaza sonucu yoğun bakıma kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre Müşteba Karamanoğlu Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylası Keyfoturağı civarında bisikletten düştü. 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olan, seçim dönemi 'Muğla'nın bisikletli bağımsız büyükşehir adayı' başlıklı haberlerle gündeme gelen Karamanoğlu geçirdiği kaza sonrası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Müşteba Karamanoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Müşteba Karamanoğlu, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:17 Kaynak: İHA
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