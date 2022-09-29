Bodrum'da yaralı halde bulunan martı tedavi edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da yaralı halde bulunan martı tedavi edildi

29.09.2022 14:07
Bodrum'da yaralı halde bulunan martı tedavi edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaralı halde bulunan martı tedavi edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaralı halde bulunan martı tedavi edildi.

İlçedeki marina yetkililerinin ihbarı üzerine marinaya giden Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, halsiz ve uçamayan martıyı hayvan ambulansıyla Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ne nakletti.

Belediyede görevli veterinerler tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen ve kanadından yaralandığı tespit edilen martı, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı martının önümüzdeki günlerde doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

YORUMLAR
500
Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı Muğla'daki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

Bodrum, Marina, Muğla, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da yaralı halde bulunan martı tedavi edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:09 Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Kandil'e hava harekatı yapıldı, 16 mağara imha edildi
15:00 Enflasyon artışının nedeni açıklandı! İşte Merkez Bankası'nın raporu
14:49 Kanye West'ten şok hamle! Eski eşi Kim Kardashian'ın annesini Instagram'da profil fotoğrafı yaptı
14:31 İran Milli Takımı, ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Amini protestolarına destek verdi!
14:24 Fenerbahçeli Szalai, Macaristan forması altında gösterdiği performansla Liverpool'un radarına girdi
14:19 AK Parti'den merakla beklenen EYT açıklaması geldi: 2022 bitmeden yasalaşacak, 2023'te hayata geçmiş olacak
14:19 Finlandiya hükümeti, Rus turistlerin ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı
14:15 Hande Erçel'in tedavi gören yeğeni Aylin Mavi'nin görüntülerinin izinsiz kullanılması baba Caner Yıldırım'ı sinirlendirdi: Şikayet edeceğiz
14:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması kafa karıştırdı! Ocak 2023'de en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olur?
14:10 ABD zırhlılarını adalara sevk eden Miçotakis'ten Türkiye'ye üstü kapalı mesaj: Sınırlarımızı kim ihlal ederse cezalandırılacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 15:30:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da yaralı halde bulunan martı tedavi edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement