Belediyede görevli veterinerler tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen ve kanadından yaralandığı tespit edilen martı, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Bodrum, Marina, Muğla, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bodrum'da yaralı halde bulunan martı tedavi edildi - Son Dakika

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