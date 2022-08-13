Mahsur kalan keçiyi MAG AMESAR Ekibi kurtardı - Son Dakika
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Mahsur kalan keçiyi MAG AMESAR Ekibi kurtardı

13.08.2022 18:56
Mahsur kalan keçiyi MAG AMESAR Ekibi kurtardı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Fethiye MAG AMESAR Ekibikayalık alanda mahsur kalan 1 keçiyi başarılı bir operasyon ile kurtardı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Fethiye MAG AMESAR Ekibikayalık alanda mahsur kalan 1 keçiyi başarılı bir operasyon ile kurtardı.

Olay, Dalaman Sarsala Koyu Martı Adası'ndaki kayalık bir alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir keçinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Fethiye Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale ekibi (MAG AMESAR) sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekibi 5 kişilik tim ile kayalık alanda mahsur kalan keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Fethiye MAG AMESAR ekibi kurduğu düzenekle kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Fethiye, Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mahsur kalan keçiyi MAG AMESAR Ekibi kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahsur kalan keçiyi MAG AMESAR Ekibi kurtardı - Son Dakika
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