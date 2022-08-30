Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor - Son Dakika
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Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor

30.08.2022 12:38
Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor

Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik Botları ziyaretçilerini ağırladı.

Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik Botları ziyaretçilerini ağırladı.

Fethiye'de, Büyük Zafer'in 100. Yılı dolayısıyla, TCG Köyceğiz gemisi ile Sahil Güvenlik Botu ziyaretçilere kapılarını açtı.

Limanda TCG Köyceğiz gemisine gelenler, personel tarafından bilgilendirildi. Vatandaşlara, gemilerin imkan ve kabiliyetlerinin yanı sıra gezilen kısımlarla ilgili de bilgi verildi.

Sahil Güvenlik Botu 911 ise Ece Marina'da vatandaşlar tarafından ilgiyle gezildi.

Marmaris Körfezi'nde alargada duran TCG Atak Gemisi'ne ziyaretçiler Atatürk Meydanı'ndan Sahil Güvenlik botları ile götürüldü.

Yat Limanı'nda da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Bağlısı TCSG-904 botu vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar çocuklarıyla birlikte botu ve askeri gemiyi askeri personel eşliğinde inceledi.

Bodrum Kalesi önünde limanda Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanlığı bağlısı TCSG 101 botu vatandaşlarca ziyaret edildi.

Milli imkanlarla üretilen birçok sistem, cihaz ve yazılımla donatılan TCG Kaş Karakol Gemisi'de Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı. Gemi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Gemiler, gün boyu ziyarete açık kalacak.

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Kaynak: AA

Marmaris, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor - Son Dakika

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