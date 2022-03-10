Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi - Son Dakika
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

10.03.2022 23:20
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yoğun kar ve buzlanma tehlikesine karşı 11 Mart Cuma ilçe genelinde temel eğitim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.

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Hisarcık, Muğla, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi - Son Dakika


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