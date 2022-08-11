Muğla'da doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 işçiyi AKUT buldu - Son Dakika
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Muğla'da doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 işçiyi AKUT buldu

11.08.2022 17:33
Muğla'da doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 işçiyi AKUT buldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktıkları tarihi Karia Yolu'nda kaybolan 3 işçi, AKUT ekibince bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktıkları tarihi Karia Yolu'nda kaybolan 3 işçi, AKUT ekibince bulundu.

İçmeler Mahallesi'nde bir inşaat firmasında çalışan 3 işçi Turunç Mahallesi'nde tarihi Karia Yolu'nda yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra işçiler, yollarını kaybetti. Uçurumun kenarında mahsur kalan işçilerin telefonla yardım çağrısı üzerine AKUT'un Marmaris ekibi bölgeye sevk edildi.

Ekip, yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından 3 kişiye ulaştı.

Sağlık durumları iyi olan işçiler, Sahil Güvenlik botu yardımıyla kayalıklardan alınarak Turunç Mahallesi'ne getirildi.

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Kaynak: AA

Marmaris, İçmeler, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 işçiyi AKUT buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da doğa yürüyüşü sırasında kaybolan 3 işçiyi AKUT buldu - Son Dakika
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