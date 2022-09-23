Marmaris'te otel ve apartlarda yapılan denetimde 105 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Marmaris'te otel ve apartlarda yapılan denetimde 105 düzensiz göçmen yakalandı

23.09.2022 17:04
Marmaris'te otel ve apartlarda yapılan denetimde 105 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerinin 23 otel ve apartta yaptığı denetimlerde, 105 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerinin 23 otel ve apartta yaptığı denetimlerde, 105 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Marmaris Asayiş Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 23 otel ve apartta arama yaptı.

Kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 105 düzensiz göçmen yakalandı.

Otel ve apart işletmecilerine idari para cezası uygulandı, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININDA 500 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ Marmaris'teki orman yangınında 500 hektar alan yandı Marmaris'teki orman yangınında 500 hektar alan yandı
Kaynak: AA

Marmaris, Göçmen, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te otel ve apartlarda yapılan denetimde 105 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te otel ve apartlarda yapılan denetimde 105 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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