Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü , Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Marmaris Asayiş Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 23 otel ve apartta arama yaptı.

Kaynak: AA

Marmaris, Göçmen, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Marmaris'te otel ve apartlarda yapılan denetimde 105 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.