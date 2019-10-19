Muğla'nın tek kadın futbol kulübü liglerden çekildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde müzik öğretmeni Özgür Kayaoğlu tarafından 2017 yılında kurulan Jetgiller Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon mücadele ettiği Kadınlar 3. Ligi'nden bu sezon çekildi. Kurulduğu günden bugüne kadar bölgedeki genç kızları spora kazandırmayı amaçlayan Jetgiller'in ligden çekilmesiyle Muğla'nın kadın futbolunda temsilcisi kalmadı.



Muğla'nın köylerinde futbola meraklı kızları bir çatı altında toplayarak futbol antrenörleri eşliğinde eğitilmelerini sağlayan müzik öğretmeni Özgür Kayaoğlu'nun kurduğu Jetgiller Gençlik ve Spor Kulübü, Muğla'da aradığı desteği bulamaması nedeniyle liglerden çekilme kararı aldı.



Kayaoğlu'nun bu sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmek için iki sene önce bankadan 30 bin TL kredi çekerek kurduğu kulüp, futbol oynamak isteyen kızların kendilerini lig maçlarında göstererek özgüven kazanmalarına olanak sağladı. Dünya'da eşine az bulunan bir sosyal projeyi hayata geçiren Özgür Kayaoğlu, 18 yaşından küçük gençlerin profesyonel anlamda ligde mücadele etmesini sağladı.



Destek için Muğla'da kapı kapı dolaştı



Özgür Kayaoğlu, kulübü ilk kurduğunda Türkiye'nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi olan Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Lale Orta'nın, İstanbul'dan kendilerine malzeme yardımında bulunduğunu dile getirdi.



Jetgiller'in Muğla'yı temsil eden tek kadın futbol kulübü olduğunun altını çizen Kayaoğlu, kulübü ayakta tutabilmek için 2 yıl boyunca destek için Muğla'da kapı kapı dolaştığını belirtti. Ailesine ayırması gereken zamanını toplumsal bir projeye ayırdığını vurgulayan Kayaoğlu, projesinin gerekli desteği görememesinden yakındı. Geçen sezon Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bir miktar destekte bulunduğunu söyleyen Özgür Kayaoğlu, bu yardımlardan dolayı teşekkür etti.



Geçtiğimiz sezon sporcularından bazılarının ciddi sakatlıklar geçirdiğini söyleyen Kayaoğlu, "Birisi şiddetli çarpışma sonucu 4 saat hafıza kaybı yaşadı. Orada gördüm ki bu çocukları özel sağlık sigortası yaptırmadan maçlara çıkarmamak gerekiyordu. Bunun altından kalkmam mümkün değildi. Çocuklarla oturup bir takım yemeği bile yiyemedik. Muğla Ticaret Odası'ndan kulübümüze destek olmaları anlamında bir destek alamadık" açıklamasında bulundu.



"Stresten egzama oldum"



Takıma destek için Muğla'nın ilçelerinde sayısız esnaf ziyaretinde bulunduğunu söyleyen Kayaoğlu, gidemediği bazı firmaları telefonla arayarak randevu almak için çabaladığını belirtti. Kadın derneklerinden manevi destek bile bulamadıklarına değinen Özgür Kayaoğlu, "Arayan ve koşturan hep ben oldum. Ben yine de bir taraftan köy yollarında çocukları toparlayayım diye diye sonunda aracım da hurdaya döndü. Toplam 70 bin TL harcadım bu proje için. Onca kızın sorumluluğunu alacağım diye stresten egzama oldum" diye konuştu.



Bu özgün sosyal projenin hayatta kalabilmesi için en son şans olarak Jetgiller'in, Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesine geçirmek için çalışmalar yaptığını ifade eden Kayaoğlu, onunda gerçekleşmediğini söyledi.



"Dikilen bir fidan susuzluktan kurudu"



Bin bir emekle köylerden toparladığı kızlardan oluşan kulübü maddi yetersizlik nedeniyle ligden çekmek zorunda kaldığını söyleyen Kayaoğlu, "Öyle ki Muğla'nın dört bir tarafından futbola meraklı kızlar bize geliyorlardı. Futbola özel yetenekli kızları bu kulüp çatısı altında toplamak o kadar zor oldu ki, benim için maddi ve manevi olarak yıpratıcıydı. Sonuçta dikilen bir fidan susuzluktan kurudu gitti. Artık çocuklar da dağıldı. Muğla'da daha gidilecek birçok köy vardı. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesine geçebilseydi, bu proje dünyadaki birçok uluslararası spor derneklerinden, AB fonlarından büyük destek alabilirdi. Muğla'nın spor tarihinde özellikle spora ulaşamayan köylerdeki çocuklar için tek başına böyle bir proje yapan biri daha çıkabilecek mi? Farklı köylerden bu kadar yetenekli çocuğu bir kulüp çatısı altında toplayıp, onlara spor yaptırabilecek biri daha çıkabilecek mi? Arkama dönüp baktığımda; birkaç çocuğu mutlu edebildiysem ne mutlu bana" diyerek sözlerini noktaladı. - MUĞLA