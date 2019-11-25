Muğla'nın vergi rekortmenleri belli oldu ilk 10'da 5 Milaslı

Muğla'nın 2018 yılı vergi rekortmenleri belli oldu.



Kurumlar vergisinde ilk 10'da 5 Milaslı firma yer alırken, ilk sırayı Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve ithalat AŞ. aldı Mükellefler Gelir Vergisi sıralamasının birincisi Bodrum'dan Sait Ulusoy oldu.



Muğla Kurumlar vergisi rekortmenlerinin ilk 10 sıralamasında 5 Milaslı firma yer aldı.



Muğla ilk 10 Gelir Vergisi Mükellefler sıralamasında ise Milas 2 isimle yer alırken baş sıraları Bodrum ve Köyceğizli mükellefler paylaştı. 5 milyon 862 bin 574 lira matrah ile 2 milyon 42 bin 381 lira vergi tahakkuk eden Bodrum'dan Sait Ulusoy'un birinci olduğu sıralamada 5 milyon 723 bin 582 lira matraha göre 1 milyon 993 bin 733 lira vergi tahakkuk eden Köyceğiz'den Muhammed Yıldız ikinci, 3 milyon 601 bin 756 lira matrah ile 1 milyon 251 bin 94 lira vergi tahakkuk eden yine Köyceğiz'den Seyit Yıldız üçüncü, Bodrum'dan Münip Torun 2 milyon 907 bin 367 matrah ile 1 milyon 8 bin 58 lira vergi tahakkukuna göre dördüncü, Emrah Erdoğan 2 milyon 720 bin 624 lira matrah ile 942 bin 698 lira vergi tahakkuku ile beşinci oldu.



Bodrum'dan Mehmet Yusuf Civelek 2 milyon 190 bin 57 lira matrah ile 756 bin 999 lira vergi tahakkuku ile altıncı, Milas'tan Şeref Onay 2 milyon 179 bin 363 lira matrah ile 753 bin 257 lira vergi tahakkuku ile yedinci, Fethiye'den Oğuz Kuyucak 2 milyon 149 bin 248 lira matrah ile 742 bin 717 lira vergi tahakkuku ile sekizinci, Milas'tan Güner Galipoğlu 2 milyon 155 bin 078 lira matrah ile 741 bin 567 lira vergi tahakkuku ile dokuzuncu ve Fethiye'den Ceyhan Okar 2 milyon 33 bin 691 lira matrah ile 702 bin 233 lira vergi tahakkuku ile onuncu sırada yer aldı. - MUĞLA