Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu - Son Dakika

Mahsur kalanların kurtarıldığını, kapanan yolların açıldığını anlatan Yanatma, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kar yağışı alan Seydikemer ilçesi Girdev Yaylası mevkisinde, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüldü. Kapanan 13 kilometrelik yol, çalışmalar sonucu açıldı. Karda mahsur kalan çobanlar kurtarıldı.

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