Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu - Son Dakika

Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kar yağışı alan Seydikemer ilçesi Girdev Yaylası mevkisinde, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüldü. Kapanan 13 kilometrelik yol, çalışmalar sonucu açıldı. Karda mahsur kalan çobanlar kurtarıldı.
Çamurköy Muhtarı Alim Yanatma, çobanların mahsur kalması üzerine yardım istediğini belirtti.
Mahsur kalanların kurtarıldığını, kapanan yolların açıldığını anlatan Yanatma, emeği geçenlere teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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