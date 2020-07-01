Muğla Valiliğinden dolandırıcılara karşı uyarı - Son Dakika

Muğla Valiliği, vatandaşları yöneticilerin ismini kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunanlara karşı uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda Muğla Valiliği yetkililerinin isimleri kullanılarak, art niyetli kişi ya da kişilerin iş insanlarından ve sivil toplum kuruluşlarından çeşitli gerekçeler göstererek özellikle tekerlekli sandalye talep etmek suretiyle yardım talebinde bulundukları belirtildi.

Açıklamada, Valiliğin ve herhangi bir kamu kurumunun veya yöneticisinin adını kullanarak çeşitli yöntemlerle yardım toplamaya çalışan kişilere hiçbir şekilde itibar edilmemesi ve vatandaşların durumu gecikmeksizin güvenlik birimlerine bildirmeleri istendi.