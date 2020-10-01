Muğla Valisi Orhan Tavlı, Knidos Antik Kentini gezdi - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı ile eşi Ayşe Tavlı Datça ilçesinde bulunan Knidos Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Vali Tavlı ile beraberindekiler, kente yürütülen kazı çalışmaları ve restorasyon çalışmaları hakkında Kazı Başkanı Ertekin Doksanaltı'dan bilgi aldı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Knidos Ege Trireme Limanı ve Boulakrates Çeşmesi Kültür Turizmine Kazandırma Projesi" ile ilgili çalışmaları da inceleyen Tavlı, Apollon Karneios Kutsal Alanı'nda da gezerek yaklaşık beş bin kişi kapasiteli Knidos Küçük Tiyatrosu'nda yapılan restorasyon çalışmalarını yerinde gördü.

Programa, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ve kazı ekibi eşlik etti.