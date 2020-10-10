Muğla Valisi Orhan Tavlı yanan ormanlık alanları havadan inceledi - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yanan ormanlık alanları havadan inceledi.
Tavlı, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün Ula Göleti bölgesinde bulunan Yangın Yönetim Merkezi ve Helikopter Üssünü ziyaret edip, yetkililerden bilgiler aldı.
Daha sonra Tavlı, helikopterle Kavaklıdere, Yatağan Gökbel Dağı, Zeytinköy, Sakar Geçidi, Gökova, Gökova Fidanlığı ve Dalaman- Göcek bölgesinde yanan ormanlık alanları havadan inceledi.
Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yanan bölgelerde yapılan çalışmalar hakkında Vali Orhan Tavlı'ya bilgi verdi.
Yanan alanların tekrar ağaçlandırıldığı belirtildi.
İl genelinde bu yıl yanan alanlara ilişkin çalışmaların yüzde 75'inin tamamlandığı ifade edildi.
- Kaynak: AA
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