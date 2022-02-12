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Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu (2) - Son Dakika

Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu (2)

12.02.2022 13:51

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ile Antalya'da hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ile Antalya'da hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçelerinde, vatandaşlar ile tatilciler sıcak havanın tadını sahillerde vakit geçirerek çıkardı.

Bodrum'da, vatandaşlar güneşli havanın keyfini yürüyüş yaparak, sahillerde oturup güneşlenerek yaşadı. Bazı hayvanseverler plajda köpeklerini gezdirdi.

Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahilleri başta olmak üzere çay bahçeleri ve parklarda hareketlilik oluştu.

Marmaris'te güneşli havayı fırsat bilenler, sahil bandında yürüyüş yaptı, plajlarda çocuklarıyla vakit geçirdi.

Atatürk Caddesi, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler Plajı'nda yoğunluk gözlemlendi. Vatandaşlar ve tatilciler kafelerde dinlenirken bazıları da kendi getirdikleri portatif sandalyelerle plajda oturdu.

Fethiye'nin dünyaca ünlü Ölüdeniz sahilinde de sıcak hava dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

İlçe merkezi ve Çalış Plajı'ndan da vatandaşlar güneşli havayı değerlendirdi, yürüyüş yaparak, kafe ve plajda oturarak zaman geçirdi.

Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu (2)
Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu (2)
Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu (2)
Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu (2)
Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu (2)
Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu (2)
Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu (2)
Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu (2)

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Marmaris, Hisarcık, Antalya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla sahillerinde güneşli hava yoğunluğu (2) - Son Dakika


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