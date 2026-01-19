Muğla'ya Yabancı Turist Sayısı D düştü - Son Dakika
Muğla'ya Yabancı Turist Sayısı D düştü

19.01.2026 10:34
2025'te Muğla'ya 3.4 milyon yabancı turist geldi, 2024'e göre %6 azalma yaşandı.

İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turistin ziyaret ettiği Muğla'ya, 2025 yılında 2024 yılına göre yüzde 6 düşüş ile 3 milyon 461 bin 311 yabancı turist ziyaret etti. 2024 yılında Muğla'ya 3 milyon 695 bin 405 yabancı turist ziyaret etmişti.

Deniz, kum güneş ve kültür turizmi

Muğla Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas, Datça, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Seydikemer ilçelerinin denize kıyısı bulunurken, Yatağan ve Kavaklıdere ilçeleri de tarihi dokusu ile turist çekiyor. Deniz, kum ve güneş turizminin yanında zengin tarihi kalıntılara ve arkeolojik buluntulara ev sahipliği yapan Muğla, 108 adet ören yeri ile de kültür turizminin önemli kentlerinden. Son yıllarda başta Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turunun en önemli parkurlarına sahip olması nedeniyle de spor turizmi ile de ön plana çıkıyor.

Muğla'yı ziyaret eden turistlerin yüzde 42'si İngiliz

Muğla'yı tercih eden yabancı ülkeler arasında ilk sırayı İngiltere alıyor. İngiltere'den 12 ayda 1 milyon 455 bin 592 yabancı turist, Muğla'da tatilini geçirdi. İngiltere'yi sırasıyla 400 bin 391 kişi ile Rusya Federasyonu, 299 bin 739 kişi ile Polonya, 242 bin 825 kişi ile Almanya ve 89 bin 559 kişi ile Hollanda takip ediyor. Gelen turistlerin yüzde 42'si İngiliz, yüzde 11'si Rusya Federasyonu, yüzde 9'u Polonya, yüzde 7'si Almanya ve yüzde 3'ünü de Hollanda oluşturuyor.

Havalimanlarından 2 milyon 762 bin turist giriş yaptı

Türkiye'de İstanbul'dan sonra iki uluslararası havalimanına sahip Muğla'ya gelen yabancı turistlerin 2 milyon 761 bin 642'si uçak ile geldi. Dalaman Havalimanına 12 ayda 1 milyon 868 bin 952 yabancı turist uçak ile iniş yaparken, 948 bin 690 yabancı turist de Milas-Bodrum Havalimanında iniş yaptı. 699 bin 669 yabancı turist ile Marmaris, Fethiye, Bodrum, Datça ve Milas'taki deniz gümrük kapılarından giriş yaptı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
