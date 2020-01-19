Muğlaspor-Altındağ Belediyespor: 0-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Muğlaspor-Altındağ Belediyespor: 0-0 - Son Dakika Spor

Muğlaspor-Altındağ Belediyespor: 0-0

7 saat önce

STAT: ATATÜRK HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel (xxx), Barış Çardaklı (xxx), Anıl Küçükkaraca (xxx)MUĞLASPOR: Gökhan (xxx) - Mustafa (xx), Adem (x) (Dk. 61 Rıdvan x), Mehmet (x) (Dk.

Muğlaspor-Altındağ Belediyespor: 0-0, System.String[]

STAT: ATATÜRK

HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel (xxx), Barış Çardaklı (xxx), Anıl Küçükkaraca (xxx)

MUĞLASPOR: Gökhan (xxx) - Mustafa (xx), Adem (x) (Dk. 61 Rıdvan x), Mehmet (x) (Dk. 76 Rıza x), Ramazan (xx), İbrahim (x), Anıl (xx), Murat Can (x), Batuhan (xx), Muhammed (x), Sami (xx)

ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Furkan Taş (xxx) - Gürkan (xx), Serkan (xx), Muzaffer (x), Emre (x), Furkan Güneş (xxx), Selçuk (xx), Ömer (xx) (Dk. 73 Bayram x), Alihan (xx) (Dk. 81 Tunahan x), Fatih (xx), Muhammed Furkan (x) (Dk. 58 Mücahit xx)

SARI KARTLAR: Ramazan, Anıl (Muğlaspor) - Furkan Güneş (Altındağ Bld)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun 2'nci yarısına Nazilli Belediyespor deplasmanındaki 3-1'lik galibiyetle başlayan Muğlaspor, evinde Altındağ Belediyespor'la yenişemedi: 0-0. Bu skorla yeşil-beyazlı ekip puanını 26'ya çıkardı.

20'nci dakikada Altındağ Belediyespor gole yaklaştı. Çalımlarla ceza sahasına giren Furkan'ın sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

45'inci dakikada Altındağlı Alihan'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topa dokunan Ömer'in vuruşu direk dibinden auta çıktı.

75'inci dakikada Muğlasporlu Ramazan'ın ceza alanı içinde vuruşunda son anda Gürkan kayarak araya girdi.

90'ıncı dakikada Altındağ ceza alanı içinde oluşan karambolde Muhammed'in vuruşu direk gibinden auta çıktı.

Karşılaşmada gol olmadı ve Muğlaspor sahasında Altındağ Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.


Murat Can, Çardaklı, Altındağ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:43 Kaynak: DHA
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