Muğlaspor'da futbolcular, alacakları ödenmediği gerekçesiyle antrenmana çıkmadı - Son Dakika

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Muğlaspor'da futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle antrenmana çıkmadı.



Ligde topladığı 30 puanla 6. sırada bulunan ve 22. hafta maçında Darıca Gençlerbirliği'ne konuk olacak Muğlaspor'da futbolcular, peşinat ile maç başı alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek, antrenmana katılmama kararı aldı.



Kararlarını teknik direktör Hasan Şermet ve ekibine ileten futbolcular, ödeme yapılmaması halinde boykotlarını devam ettireceklerini belirtti.



Muğlaspor Kulübü Başkanı Erol Kapiz ise futbolculara ödeme yapacaklarını duyurdu. Maç başı alacaklarının, peşinatın ardından ödeneceğini dile getiren Kapiz, "Futbolcuların peşinatlardan 171 bin lira alacakları var. Ödeyeceğiz. Antrenmana çıkmamaları bizleri üzdü." ifadelerini kullandı.