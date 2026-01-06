Muğlaspor'dan Kalıcı Gelir Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Muğlaspor'dan Kalıcı Gelir Projesi

Muğlaspor\'dan Kalıcı Gelir Projesi
06.01.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor, tesislerde kalıcı gelir projesi hayata geçirildiğini duyurdu; stadyumda inşaat sona yaklaşıyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk adaylarından Muğlaspor'da başkan Menaf Kıyanç, tesislerde yaptığı değerlendirmede kulübün uzun süredir üzerinde çalıştığı kalıcı gelir projesinin hayata geçtiğini açıkladı. Yatağan Termik Santraline ait Tınaz Bölgesi'nde mermercilerin sıvı atıklarını bırakabileceği bir alan oluşturulduğunu ve Muğlaspor'a kullanım izni verildiğini belirten Kıyanç, "Muğlaspor, bölgeye döküm yapacak kamyon başına gelir elde edecek" dedi. Başkan Kıyanç, takımın ligdeki durumuna da değinerek, "Önce birlik, sonra birinci lig diyerek yola çıktık. 19 yıl aradan sonra 2'nci Lig'e yükseldik ve ilk devreyi ikinci sırada tamamladık. Son üç maçta berabere kalmamıza üzüldük ama iyi bir başlangıç yaptık" ifadelerini kullandı.

Bahis soruşturması nedeniyle ceza alan oyuncuların geri dönmeye başladığını, bazı oyuncularla yolların ayrıldığını aktaran Kıyanç, transfer çalışmalarına da değinip, "Oyuncu kıtlığı var ve transfer ücretleri inanılmaz arttı. Şu an bir forvet transfer ettik. Düşündüğümüz bütçenin üzerinde teklifler yapıyoruz ancak birliktelik ve sahiplenme bizi başarılı kılıyor" diye konuştu. Kıyanç, kulüp olarak pahalı oyuncu almanın çözüm olmadığını vurgularken, "En yüksek futbolcu ücretimiz 7 milyon TL, bazı rakiplerimizde bu 15-17 milyon TL. Biz uyum sağlayacak oyuncuları tercih ediyoruz" dedi. Stadyum inşaatıyla ilgili eksiklikler konusunda bilgi veren Kıyanç, "Stadyum bitme aşamasına geldi. 17 Ocak itibarıyla yüzde 95 oranında tamamlanmış olacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, İnşaat, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor'dan Kalıcı Gelir Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:37
Bakan Şimşek’le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 21:05:13. #7.11#
SON DAKİKA: Muğlaspor'dan Kalıcı Gelir Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.