Muğlaspor Zorlu Maçta İnegölspor'u Ağırlıyor
Muğlaspor Zorlu Maçta İnegölspor'u Ağırlıyor

Muğlaspor Zorlu Maçta İnegölspor'u Ağırlıyor
07.02.2026 11:30
Muğlaspor, Play-Off hattındaki İnegölspor ile 15.00'te karşılaşacak. Zirve mücadelesi sürüyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor üst sıraları yakından ilgilendiren maçta yarın evinde Play-Off hattındaki Sultan Su İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. Muğla Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te oynanacak maçta Erdem Temel görev alacak. Son 4 maçını kazanan Muğlaspor bir maçı eksik 50 puana yükselerek şampiyonluk yarışında iddialı duruma geldi. İnegölspor ise 42 puan toplayarak Play-Off potasına adını yazdırdı. Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek taraftardan destek beklediğini dile getirdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnegölspor, Futbol, Spor, Son Dakika

