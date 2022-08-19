YouTuber Oğuzhan Uğur, Melih Gökçek'e dolaylı yoldan küfretti

Beşiktaş'ın Kamerunlu eski yıldızı Vincent Aboubakar'ın askeri kıyafetli sahte görseli, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından şehit düşen Somalili gazi gibi yayınlamıştı.

GÖKÇEK TWITTER TROLLERİNİN TUZAĞINA MI DÜŞTÜ?

Gökçek'in hesabından atılan söz konusu paylaşımda, "Bak Türkiye! Somali'den gelip Türk vatandaşı olan, senin ülken ve senin inancın için savaşan Abu Bakeroğlu PKK'lıların yaptığı karakol baskınında şehit oldu. Mekanın cennet olsun. Yabancı düşmanlığı yapan hainlere ibret olsun" ifadelerini kullanmış, kısa bir süre sonra aldatıldığını anlayınca da paylaşımını kaldırmıştı.

YOUTUBER, SİYASETÇİYE KÜFÜRLER SAVURDU

Muhaliflerin diline düşen Gökçek, söz konusu hatayı danışmanının yaptığını ifade etmişti. Şarkıcı, YouTuber, aynı zamanda eski albay Hasan Atilla Uğur'un oğlu Oğuzhan Uğur, saatler sonra Gökçek'in bu paylaşımını alıntılayarak küfürler savurdu.

"Oh. İyi ki siz paylaşmamışsınız başkanım. Ne cahil bir danışmanınız varmış. 7 yaşında çocuk daha zekidir danışmanınızdan. Böyle aptalca bir paylaşım yaptığı için kovmuşsunuzdur umarım. Tam bir embesilmiş çünkü. Ske sürülecek akıl yokmuş danışmanınızda. İyi ki siz değilmişsiniz."

MUHALİFLERDEN ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Sürekli iktidara yönelik kara ve alaycı mizah yaparak ön plana çıkan Oğuzhan Uğur'a, muhaliflerden çok sayıda beğeni ve destekleyici yorum geldi.