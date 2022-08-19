YouTuber Oğuzhan Uğur, Melih Gökçek'e dolaylı yoldan küfretti - Son Dakika
Üye Girişi

YouTuber Oğuzhan Uğur, Melih Gökçek'e dolaylı yoldan küfretti

19.08.2022 09:36
YouTuber Oğuzhan Uğur, Melih Gökçek'e dolaylı yoldan küfretti

Eski asker Hasan Atilla Uğur'un YouTuber oğlu Oğuzhan Uğur, Twitter'da sahte içeriği gerçek sanıp paylaşan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e küfretti.

Beşiktaş'ın Kamerunlu eski yıldızı Vincent Aboubakar'ın askeri kıyafetli sahte görseli, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından şehit düşen Somalili gazi gibi yayınlamıştı.

GÖKÇEK TWITTER TROLLERİNİN TUZAĞINA MI DÜŞTÜ?

Gökçek'in hesabından atılan söz konusu paylaşımda, "Bak Türkiye! Somali'den gelip Türk vatandaşı olan, senin ülken ve senin inancın için savaşan Abu Bakeroğlu PKK'lıların yaptığı karakol baskınında şehit oldu. Mekanın cennet olsun. Yabancı düşmanlığı yapan hainlere ibret olsun" ifadelerini kullanmış, kısa bir süre sonra aldatıldığını anlayınca da paylaşımını kaldırmıştı.

Muhalif YouTuber Oğuzhan Uğur, Melih Gökçek'e dolaylı yoldan küfretti

YOUTUBER, SİYASETÇİYE KÜFÜRLER SAVURDU

Muhaliflerin diline düşen Gökçek, söz konusu hatayı danışmanının yaptığını ifade etmişti. Şarkıcı, YouTuber, aynı zamanda eski albay Hasan Atilla Uğur'un oğlu Oğuzhan Uğur, saatler sonra Gökçek'in bu paylaşımını alıntılayarak küfürler savurdu.

"Oh. İyi ki siz paylaşmamışsınız başkanım. Ne cahil bir danışmanınız varmış. 7 yaşında çocuk daha zekidir danışmanınızdan. Böyle aptalca bir paylaşım yaptığı için kovmuşsunuzdur umarım. Tam bir embesilmiş çünkü. Ske sürülecek akıl yokmuş danışmanınızda. İyi ki siz değilmişsiniz."

Muhalif YouTuber Oğuzhan Uğur, Melih Gökçek'e dolaylı yoldan küfretti

MUHALİFLERDEN ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Sürekli iktidara yönelik kara ve alaycı mizah yaparak ön plana çıkan Oğuzhan Uğur'a, muhaliflerden çok sayıda beğeni ve destekleyici yorum geldi.

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ın eski yıldızı Aboubakar'ın fotoşoplu fotoğrafını Müslüman şehit asker gibi paylaşan Melih Gökçek alay konusu oldu Beşiktaş'ın eski yıldızı Aboubakar'ın fotoşoplu fotoğrafını Müslüman şehit asker gibi paylaşan Melih Gökçek alay konusu oldu Jelibon olayı nedir? (VİDEO) Melih Gökçek jelibon açıklaması! 6 milyar dolarlık jelibon rezervi sözü neden gündem oldu? Jelibon olayı nedir? (VİDEO) Melih Gökçek jelibon açıklaması! 6 milyar dolarlık jelibon rezervi sözü neden gündem oldu?

Melih Gökçek, Oğuzhan Uğur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YouTuber Oğuzhan Uğur, Melih Gökçek'e dolaylı yoldan küfretti - Son Dakika


Son Dakika
09:53 Cezaevine gireceğini açıklaayan Fatih Tezcan, IBAN numarası paylaşıp yardım istedi
09:40 Eda Taşpınar'dan cesur poz! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti
09:36 YouTuber Oğuzhan Uğur, Melih Gökçek'e dolaylı yoldan küfretti
09:31 Umut Bozok'ta sona doğru! Trabzonspor, gol kralını transfer ediyor
09:11 Yağmacılar saniyeler içinde marketi boşalttı! Çalışanlar hiçbir şey yapamadı
09:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna çıkarması dünya basınının manşetlerini süsledi
09:08 Deliye dönerek ortalığı birbirine katan at, sahibini öldürüyordu
08:48 Zincir marketleri hedef alan hırsız telefon, tablet ve elektronik eşyaları çaldı
08:32 Kim Milyoner Olmak İster'e katılan tıp öğrencisi 200 bin liralık dil bilgisi sorusunda yarışmayı bıraktı
08:30 Kastamonu'da 4 aracın karıştığı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 10:11:17. #1.12#
SON DAKİKA: YouTuber Oğuzhan Uğur, Melih Gökçek'e dolaylı yoldan küfretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement